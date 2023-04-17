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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

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Giriş: 17.04.2023 11:21
Güncelleme:17.04.2023 11:21
Dünya basınına bomba gibi düşen gizemli bir olay var yaşandı Hindistan'da. Kamlesh Patidar adındaki bir kişi 2021'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Kamlesh'in adına cenaze töreni düzenlenmiş hatta morgdan teslim alınan naaşı inanışa göre yakılmıştı. Ancak Kamlesh, iki yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi halasının kapısını çaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...
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