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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

Dünya basınına bomba gibi düşen gizemli bir olay var yaşandı Hindistan'da. Kamlesh Patidar adındaki bir kişi 2021'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Kamlesh'in adına cenaze töreni düzenlenmiş hatta morgdan teslim alınan naaşı inanışa göre yakılmıştı. Ancak Kamlesh, iki yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi halasının kapısını çaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...

A Haber
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:22
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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

Kovid-19 pandemisinde hayatını kaybetti cenaze töreninde yakılarak son yolculuğuna uğurlandı.

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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

İki yıl sonra halasının kapısını çaldı.

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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yaşandı.

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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

2021'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden ve naaşı cenaze töreninde yakılan Kamlesh Patidar isimli bir Hint vatandaşı iki yıl sonra ailesine geri döndü.

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Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü

Ülkeyi şoke eden olay dünya basınına da bomba gibi düştü.