17 Nisan 2023, Pazartesi
Dünyayı şoke eden gizemli olay! Pandemide ölmüştü... Naaşı yakılan kişi 2 yıl sonra döndü
Dünya basınına bomba gibi düşen gizemli bir olay var yaşandı Hindistan'da. Kamlesh Patidar adındaki bir kişi 2021'de koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Kamlesh'in adına cenaze töreni düzenlenmiş hatta morgdan teslim alınan naaşı inanışa göre yakılmıştı. Ancak Kamlesh, iki yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi halasının kapısını çaldı. İşte akılalmaz olayın detayları...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 11:22
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