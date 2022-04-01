01 Nisan 2022, Cuma
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Dünyanın konuştuğu tokatta yeni ayrıntı
Bu sene 94. defa gerçekleştirilen Oscar ödül törenine Will Smith'in Chris Rock'a eşi ile ilgili şaka yapmasının ardından tokat attığı anlar damga vurmuştu. Dünyanın gündemine oturan tokat olayı ile ilgili dehşete düşüren ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Chris Rock'ın Will Smith'in eşine "Jada seni çok seviyorum" dedikten sonra yaptığı şaka ve Jada Smith'in yüzündeki gergin ifade sosyal medyada çok konuşulmuş, bunun ardından da Will Smith yerinden kalkıp Chris Rock'a tokat atmıştı. Olay ardından sessizliğini bozan Chris Rock "Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" demişti. Oscar'ın yapımcısı Will Packer o geceye dair bilinmeyenleri anlattı.