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Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri! Sprey boyalarla bu hale geldi

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Giriş: 19.11.2020 16:39
Güncelleme:19.11.2020 16:44
Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde kalan ve dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak gösterilen Frig vadisinde bazı mağara ve duvarlara sprey boyalar ile yazılan yazılar, şekiller silinmeyi bekliyor.

Frig Vadisinin önemli eserlerinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde mağara ve eserlerin üzerine sprey boyalar ile yazılan yazı ve şekiller silinmeyi bekliyor.

Alınan bilgiye göre vadideki yazıların silinmesi ile ilgili Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldığı öğrenilirken Ayazini Kilisesi, Memiş Kayalıkları, Arslantaş, Yılantaş ve Avdalaz Kalesi gibi önemli eserlerin bulunduğu kısımlarda ise yazılar halen duruyor.

Bölgedeki çevre esnafı ve vatandaşlar yazıların silinmeye başladığı yerlerin buraları olması gerektiğini kaydettiler.

Duvarlara yazılı yazıların özellikle bölgeyi ziyarete gelen turistler tarafından dikkat çekici olduğunu ve duruma teki gösterdiklerini belirten vatandaşlar duruma çözüm bulunmasını istediler.

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