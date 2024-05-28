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Dünyanın en zehirli yılanları arasında! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İHA
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Giriş: 28.05.2024 11:24
Artvin’in Borçka ilçesinde ölü olarak bulunan ve dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Hopa (Kafkas) engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekti.

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