03 Ağustos 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Dünyanın en uzun ağacı artık ziyarete kapalı! Yasağa uymayanlara 6 aya kadar hapis cezası
Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na "dünyanın en uzun yaşayan ağacı" olarak giren hayperiyın, resmi olarak ziyaretçilere kapatıldı. Nedeni ise ziyaretçilerin ağacın tabiatına zarar vermesi. Yasağa uymayan ve ağacın etrafında yakalananlar ise 6 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.