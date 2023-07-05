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Dünyanın en kaliteli kirazlarından! Tescilli Napolyon kirazında hasat zamanı

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 08:48
Türkiye'nin kiraz ihracatının yüzde 30'unu oluşturan Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde Napolyon kirazının hasadı başladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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