Dünyanın en büyüğüydü! Saniyeler sonra böyle çöktü

Karayip adası Porto Riko'da 1963'te yapılan dünyanın en büyük gözlem evi destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü. Kabloların parçalanması ve çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı

Bu görüntüler ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'dan.

1963'te yaptırılan dünyanın en büyük gözlem evi destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

Gözlem evi asteroitleri tespit etme ve izleme görevini yerine getiriyordu.