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Dünyanın en büyüğüydü! Saniyeler sonra böyle çöktü

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Giriş: 04.12.2020 08:33
Güncelleme:04.12.2020 09:18
Karayip adası Porto Riko'da 1963'te yapılan dünyanın en büyük gözlem evi destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü. Kabloların parçalanması ve çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı

Bu görüntüler ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'dan.

Dünyanın en büyüğüydü! Saniyeler sonra böyle çöktü DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜYDÜ! SANİYELER SONRA BÖYLE ÇÖKTÜ

1963'te yaptırılan dünyanın en büyük gözlem evi destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü.

O anlar kameraya böyle yansıdı.

Gözlem evi asteroitleri tespit etme ve izleme görevini yerine getiriyordu.

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