Sergen Yalçın'dan A Milli Takım'da: "Burada kulüpçülük olmaz!"

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törende Yalçın, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası olduğunu vurgulayarak, “Burada kulüpçülük olmaz. Burası her yerin üstündedir” dedi. Millî takımda adaletli ve şeffaf bir kadro kuracaklarını belirten Yalçın, birlik ve beraberlik mesajı verdi.