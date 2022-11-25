25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dünyada ilk ve tek! Aile Diş Hekimliği Sistemi nedir? Nasıl işleyecek?

Dünyada ilk ve tek! Aile Diş Hekimliği Sistemi nedir? Nasıl işleyecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2022 12:34
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaperken "dünyada ilk ve tek" diye ifade ettiği Aile Diş Hekimliği uygulamasının yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Peki Aile Diş Hekimliği Uygulaması nasıl işleyecek? Nasıl yaygınlaştırılacak? A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.Diş Hekimi Dr. Emre Çakır, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünyada ilk ve tek! Nasıl işleyecek?
Dünyada ilk ve tek! Nasıl işleyecek?
Hasan’ı burada şehit ettiler
Hasan’ı burada şehit ettiler
Yalan en büyük günahlardan biri!
Yalan en büyük günahlardan biri!
Üçlü salgın nedir? Semptomları neler?
Üçlü salgın nedir? Semptomları neler?
Telefon bomba gibi patladı!
Telefon bomba gibi patladı!
5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu!
5 ilde suç örgütüne şafak operasyonu!
Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu
Zavallı köpeğe elindeki kürekle defalarca vurdu
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Bereket yağdı! Böyle tavaf ettiler
Önce saldırdı sonra ısırdı
Önce saldırdı sonra ısırdı
Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Hasar tespit çalışmaları ne aşamada?
Daha Fazla Video Göster