Dünyada ilk ve tek! Aile Diş Hekimliği Sistemi nedir? Nasıl işleyecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaperken "dünyada ilk ve tek" diye ifade ettiği Aile Diş Hekimliği uygulamasının yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Peki Aile Diş Hekimliği Uygulaması nasıl işleyecek? Nasıl yaygınlaştırılacak? A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu detayları aktardı.Diş Hekimi Dr. Emre Çakır, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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