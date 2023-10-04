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Dünyaca ünlü! Kilosu 2 bin 500 TL

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 14:39
Rize'nin dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin 500 lira olarak belirlendi. A Haber muhabiri Selman Kutlu detayları aktardı.
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Dünyaca ünlü! Kilosu 2 bin 500 TL
Dünyaca ünlü! Kilosu 2 bin 500 TL
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