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Dünden bugüne sosyal devletçilik

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Giriş: 28.01.2021 13:40
Güncelleme:28.01.2021 13:47
Türkiye'de son 19 yılda 15 milyon kişiye çeşitli başlıklar altında sosyal yardım yapıldı. Yıllar önce devletin yüzünü göremeyen ihtiyaç sahipleri, sosyal devletçilikle tanıştı, yüzleri güldü​. Detaylar özel dosya haberimizde...

Uzayıp giden kuyruklar... Halk tüp için, benzin için, hatta ve hatta alın teri olan emekli maaşı için günlerce kuyruklarda bekliyordu.

Her şey açık ve net ortada. Yüzlerde umutsuzluk. Saatlerde beklemenin verdiği bıkkınlık ve yöneticilere isyan.

Birilerine göre Türkiye bu yıllarda sosyal devletti. 18 yılda sözde tüm sosyalliği gitti koca ülkenin. Vatandaşlarının temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan bir Türkiye.

AK Parti'nin 2002 yılında sandığa gömdüğü koalisyonlar Türkiye'ye siyasi ve ekonomik krizlerden başka bir şey getirmedi. Faturayı ödemekse hep halka düştü.

Son rakamlara göre 15 milyon kişi çeşitli başlıklarda sosyal yardım aldı. Türkiye 19 yılda sosyal devletçilikte çağ atladı.

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Dünden bugüne sosyal devletçilik
Dünden bugüne sosyal devletçilik
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