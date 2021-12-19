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Düğünde kızının hayatını kurtarırken canından oldu! ‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku

İHA
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Giriş: 19.12.2021 11:30
Antalya'da 44 yaşındaki mimar Mustafa Ölmez'in kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Facia ile ilgili işyeri işletmecisi hakkında 3 seneden 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
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