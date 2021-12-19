19 Aralık 2021, Pazar
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Düğünde kızının hayatını kurtarırken canından oldu! ‘Öldüren ağaç’ için işletmeciye ceza şoku
Antalya'da 44 yaşındaki mimar Mustafa Ölmez'in kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Facia ile ilgili işyeri işletmecisi hakkında 3 seneden 6 yıla kadar hapis cezası istendi.