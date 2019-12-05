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05.12.2019
Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor
İstanbul’da düğün salonlarına dadanan sahte garson, düğün sahiplerini bahşiş toplayarak dolandırıyor. Birçok düğün salonuna girerek aynı yöntemi uygulayan sahte garsonun, gelinin babasından 250 TL aldığı anlar kamerada.
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