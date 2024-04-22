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Drift yapan sürücüye 38 bin 672 TL ceza

İHA
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Giriş: 22.04.2024 10:50
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drift yaparak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 38 bin 672 TL para cezası uygulanarak ehliyeti 8 ay süre ile alındı.
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Drift yapan sürücüye 38 bin 672 TL ceza
Drift yapan sürücüye 38 bin 672 TL ceza
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