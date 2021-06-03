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Dragos sahilde başıboş köpek dehşeti!

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Giriş: 03.06.2021 17:21
İstanbul Kartal'da bir kadın köpeğiyle birlikte yürüyüş yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anları sahildeki bir başka vatandaş görüntüledi.

Olay Dragos Sahili'nde yaşandı. Köpeğiyle birlikte yürüyüş yapan bir kadın sürü halinde gezen sokak köpeklerinin hedefi oldu. Köpekler bir anda kadın ve köpeğinin etrafını sardı.

Sürü halindeki sokak köpekleri sahipli köpeği parçalamaya çalıştı. Yaşanan o korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasında kayda geçti.

Kadına ve köpeğine saldıran sokak köpeklerinin daha önceden de bir bisikletliyi bacağından ısırdıkları öğrenildi.

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