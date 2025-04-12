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Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar! Özel çocuğa ayrımcı muamele

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar! Özel çocuğa ayrımcı muamele

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 09:36
Ankara'da yaşayan özel eğitim öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, 7 yaşındaki down sendromlu öğrencisini bir alışveriş merkezine götürdü. Ki özel çocukların sosyalleşmeye ne denli ihtiyacı olduğunu en iyi bilenlerdendi. Ancak görevliler, küçük çocuğun oyun alanına girmesine izin vermedi. Genç öğretmen bu ayrımcılığa orada engel olamadı ama sesini tüm Türkiye'ye duyurmayı başardı.
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Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar! Özel çocuğa ayrımcı muamele
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