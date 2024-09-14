14 Eylül 2024, Cumartesi
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Dolandırılan yaşlı kadının paralarını JASAT teslim etti
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan iki dolandırıcı 75 yaşındaki N.G.'yi kandırarak altınlarını çaldı. Olay sonrası harekete geçen JASAT ekipleri şüphelileri İstanbul’da yakalarken şüphelilerden biri tutuklandı. Dolandırıcılar yaşlı kadını 'Dolandırılacaksın' korkusuyla dolandırmış.