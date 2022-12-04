Dolandırıcılık çetesi liderinin gösterişli hayatı

Yalova'da devre mülk sahiplerini, yüksek fiyatla satış vaadiyle dolandıran 26 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete lideri olduğu değerlendirilen Ramazan T.'nin helikopter ile gittiği Çırağan Sarayı'nda kız arkadaşına evlenme teklif ettiği ortaya çıktı.