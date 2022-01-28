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Dolandırıcıların yeni hedefi malulen emeklilik! “Bir ayda yasal emekli olacaksın” tuzağı

A Haber
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Giriş: 28.01.2022 13:53
Dolandırıcılar akıllara durgunluk verecek yöntemler bulmaya devam ediyor. Yeni dolandırıcılık yöntemi ''malulen emeklilik''. Engel raporu düşük seviyedeki mağdurun raporunun derecesinin yüzde altmışa çıkarılacağı söylenerek emeklilik vaadinde bulunuyorlar. Bu işlemler için de 5 bin ile 20 bin lira arası para isteniyor. Sonrasında ise geriye yüzlerce mağdur kalıyor. İşte o dolandırıcılara A Haber muhabiri Erdal Kuruçay ulaştı.

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