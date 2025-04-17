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Doğunun Çukurovası Iğdır’da dağlar Nisan’da beyaza büründü!

Doğunun Çukurovası Iğdır'da dağlar Nisan'da beyaza büründü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 21:17
Şehri çevreleyen Ağrı Dağı, Pamuk Dağı ve Zor Sıra Dağları, bahar mevsiminde yeniden karla kaplandı. Iğdır Ovası'na hayat veren bu dağ silsileleri, yılın büyük bölümünde zirvelerinde kar barındırsa da, Nisan ayında yağan taze kar, bölge halkını şaşırttı. Baharın ortasında gelen kar yağışı, hem görsel bir şölen sundu hem de dağlardaki su kaynaklarının beslenmesi açısından olumlu karşılandı. Dağ eteklerine akın eden yaylacıları meteoroloji yetkilileri muhtemel buzlanma ve tipi riskine karşı uyardı.
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Doğunun Çukurovası Iğdır’da dağlar Nisan’da beyaza büründü!
Doğunun Çukurovası Iğdır’da dağlar Nisan’da beyaza büründü!
Doğunun Çukurovası Iğdır'da dağlar Nisan'da beyaza büründü!
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