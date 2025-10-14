Doğum ve süt izni artırılıyor

14 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 09:02
2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet birçok alanda yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Yeni evlenecek gençlere verilen kredinin ardından anne ve babalara tanınan haklar da genişliyor. Örneğin annelere verilen 16 haftalık doğum izni; 24 haftaya çıkarılıyor. Ayrıca işçi ve memur anneler arasında doğum ve süt izni ile ücretsiz izin farkları da kalkıyor. Planlanan düzenlemede babalar da unutulmadı.
