Doğum ve süt izni artırılıyor

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin ardından hükümet birçok alanda yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Yeni evlenecek gençlere verilen kredinin ardından anne ve babalara tanınan haklar da genişliyor. Örneğin annelere verilen 16 haftalık doğum izni; 24 haftaya çıkarılıyor. Ayrıca işçi ve memur anneler arasında doğum ve süt izni ile ücretsiz izin farkları da kalkıyor. Planlanan düzenlemede babalar da unutulmadı.

