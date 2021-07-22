Doğu Karadeniz'e sel uyarısı! Batı Karadeniz'e yağış ve fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'e yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'e sel tehlikesi sürüyor ve yağışlar cuma akşam saatlerine kadar etkili olacak. Bir yanda seller bir yanda kuraklık uyarıları var. Havaya neler oluyor? Kuraklık ne kadar etkili? Gelişmeleri İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir A Haber canlı yayında değerlendirdi.

Güven Özdemir, "Vatandaşlarımızı mutlaka Meteorolojinin uyarılarına kulak versinler. Doğu Karadeniz'e bir sağanak yağış uyarısı var ve halkımızın dikkatli olması gerekiyor." dedi.

Özdemir, "Dünyada sıcaklık 2 dereceye kadar arttı. Buzulların erimesi dünya iklimlerinde oynamalarda neden oluyor. Ağaçların kesilmesi ve metropollerin betonlaşması dengesi değiştiriyor. Dış etmenlerle Akdeniz Bölgeleri çölleşecek. Ciddi bir kuraklık söz konusu. İç sularımızın kıymetini bilmemiz lazım." diye konuştu.