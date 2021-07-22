Artvin ve Rize'de sağanak sele neden oldu, dereler taştı! Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. Arhavi ilçesinde de birçok dere taştı. Bunun sonucunda yerleşim yerleri sular altında kalmış durumda. Köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.