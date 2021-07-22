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Artvin ve Rize'de sağanak sele neden oldu, dereler taştı! Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Artvin ve Rize'de sağanak sele neden oldu, dereler taştı! Doğu Karadeniz'de sağanak sürecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda sele teslim olan Rize, yine sular altında kaldı. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Peki Doğu Karadeniz'de sağanak devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor. Arhavi ilçesinde de birçok dere taştı. Bunun sonucunda yerleşim yerleri sular altında kalmış durumda. Köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'in açıklamaları:

Yağışlar şu anda kuvvetini azalttı. Rize ve Artvin çevresinde hafif şekilde devam ediyor. Önümüzdeki 7 gün içerisinde bu yağışlar aralıklarla devam edecek. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize hemen hemen 7 gün sürecek. Ancak bu kuvvetli bir yağış beklemiyoruz.

Yarın öğle saatlerinden önce yağışlar kuvvetlenecek. Yine zaman zaman bu kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak bugünkü kadar kuvvetli olmayacak.

Bölgedeki toprak artık doygun duruma gelmiş durumda bu açıdan bir risk oluşturma durumu söz konusu. Ona karşı vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Bölgede heyelan riski durumu var.

Denizden gelen yeni sistemle biraz daha Rize ve Artvin'den ziyade Doğu Karadeniz'ın kıyı kesimlerinde yağış etkili olacak. Bugün öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli yağış görebiliriz.

Yurdun iç bölgelerinde ise hava genellikle az bulutlu olacak sadece Toroslar mevkii ve Göller yöresinde kısa süreli sağanak yağışlar geçişleri görebiliriz."

Rize yine sular altında! RİZE YİNE SULAR ALTINDA!
İşte selin ve heyelanın bilançosu İŞTE SELİN VE HEYELANIN BİLANÇOSU

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