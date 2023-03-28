28 Mart 2023, Salı
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Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi
Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, depremin ardından beraberindeki dalgıç ekiplerle, Yayladağı ilçesi sınırlarında bulunan ve bilimsel makalelerde "Bilge Taş Mağarası" olarak da geçen, "Büyük Mağara"ya dalış gerçekleştirdi. Akvaryumu andıran berrak suyu ve içerisinde kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri, mağaraları ve kovukları barından "Büyük Mağara", Ceylan'ın su altı kamerasıyla görüntülendi.