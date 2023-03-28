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Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi

AA
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Giriş: 28.03.2023 15:51
Su Altı Görüntü Yönetmeni ve Belgesel Yapımcısı Tahsin Ceylan, depremin ardından beraberindeki dalgıç ekiplerle, Yayladağı ilçesi sınırlarında bulunan ve bilimsel makalelerde "Bilge Taş Mağarası" olarak da geçen, "Büyük Mağara"ya dalış gerçekleştirdi. Akvaryumu andıran berrak suyu ve içerisinde kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleri, mağaraları ve kovukları barından "Büyük Mağara", Ceylan'ın su altı kamerasıyla görüntülendi.
Su altı mağarası depremlerde zarar görmedi
Su altı mağarası depremlerde zarar görmedi
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