24 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Doğar doğmaz ölüme terk etti! Hipotermi geçiren bebek kurtarılamadı

Doğar doğmaz ölüme terk etti! Hipotermi geçiren bebek kurtarılamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2020 13:10
Güncelleme:24.11.2020 13:25
Sivas’ta dondurucu soğukta bebeğini ölüme terk eden kadının bebeği arsaya bırakmaya gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin ‘Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın’ sorularınaysa cevap vermedi.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın sabah saatlerinde yeni doğan erkek bebeğini Gökmedrese Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde boş arsaya bıraktı.

Bebek, saat 08.30 sıralarındaysa bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dondurucu soğuğun etkisiyle hipotermi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asayiş şube müdürlüğü ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonrası bebeği otopark olarak kullanılan arsaya bırakan kadın bulundu. Kadın, sağlık muayenesinden geçirilmek üzere Sivas Numune Hastanesine götürüldü.

Kadının bebeğiyle apartmandan ayrıldığı ve elinde battaniyeyle döndüğü anlarsa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, gazetecilerin 'Dondurucu soğukta çocuğunu neden sokağa bıraktın' sorularınaysa cevap vermedi. Öte yandan kadının yalnız yaşadığı öğrenildi.

Doğar doğmaz ölüme terk etti!
Doğar doğmaz ölüme terk etti!
Konuşamaz dediler opera sanatçısı yaptı
Konuşamaz dediler opera sanatçısı yaptı
Aybüke öğretmen türküsüyle anıldı
Aybüke öğretmen türküsüyle anıldı
Kargocu kırılacak yazan paketi böyle fırlattı
Kargocu "kırılacak" yazan paketi böyle fırlattı
Bakan Selçuk Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Bakan Selçuk Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Şehit Aybüke öğretmen anıldı
Şehit Aybüke öğretmen anıldı
Kartpostallık görüntüler oluştu
Kartpostallık görüntüler oluştu
Kalleş PKK 25 günlük öğretmeni şehit etti
Kalleş PKK 25 günlük öğretmeni şehit etti
Şehit Aybüke Yalçın anısına... Öğretmenler Günün kutlu olsun Aybüke!
Şehit Aybüke Yalçın anısına... Öğretmenler Günün kutlu olsun Aybüke!
Şehre inen tilkiye esnaftan köfte
Şehre inen tilkiye esnaftan köfte
Burnu bile kanamadı! Feci kaza kamerada
Burnu bile kanamadı! Feci kaza kamerada
Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu
Afrin'e tekstil atölyesi kuruldu
Daha Fazla Video Göster