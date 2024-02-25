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Doğanın saklı yaşamı kayıt altında

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Giriş: 25.02.2024 09:16
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayılara ait fotokapan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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