Doğanın saklı yaşamı kayıt altında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayılara ait fotokapan görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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