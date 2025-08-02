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Diyarbakırlı çocuklar süs havuzunda serinliyor

Diyarbakırlı çocuklar süs havuzunda serinliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 13:14
Sıcaklıklardan dolayı evde oturmanın zor olduğunu söyleyen aileler, çocukların da serinlemenin yollarını aradığını söyledi. Yataklarından kalkar kalkmaz Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki tarihi Anzele Suyu’na koşan çocuklar girilmesi yasak ve tehlikeli olan süs havuzlarına akın ediyor. Yakup Kaçmaz, sıcaklıkların 45 derece olduğunu evde ya da dışarda sıcaktan dolayı oturulmadığını dile getirdi. Kaçmaz, "Çocuklarımızı sıcaklardan dolayı Anzele’ye getiriyoruz. Özellikle sabah erken saatlerde geliyoruz. Sabah olduğu için biraz sakindir, 1 saat sonra burası çok kalabalık oluyor. Sıcak olduğu için ve yakınlarda başka yerde olmadığından dolayı mecburen buraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Çocuklardan Baran Yılmaz ise, sabah uyanır uyanmaz sıcak olduğu için buraya geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Her gün geliyoruz çünkü çok sıcaktır" dedi.
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Diyarbakırlı çocuklar süs havuzunda serinliyor
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