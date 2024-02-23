Diyarbakır’da sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü

Diyarbakır'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada; işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alan Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

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