23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır’da sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü

Diyarbakır’da sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.02.2024 14:19
Diyarbakır'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait petrol kuyusunda, sondaj sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada; işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. Durumu haber alan Tunar'ın ailesi ise olay yerine giderken yolda trafik kazası geçirdi. Kazada 3 kişi yaralandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü
Sondaj çalışması sırasında patlama: 1 ölü
Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu
Süt kuzuları anneleriyle böyle buluştu
Mısır ekmeği, kuymağı, Akçaabat köftesi…
Mısır ekmeği, kuymağı, Akçaabat köftesi…
Heyelan köyü ikiye böldü
Heyelan köyü ikiye böldü
Barajda ne kadar elektrik üretiliyor?
Barajda ne kadar elektrik üretiliyor?
100’den fazla araç birbirine girdi
100’den fazla araç birbirine girdi
İki apartman tek duvar!
İki apartman tek duvar!
Morga kaldırılırken canlandı!
Morga kaldırılırken canlandı!
“Alo” diye seslenmek boşanma sebebi sayıldı
“Alo” diye seslenmek boşanma sebebi sayıldı
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Korkunç olay! Kum çocukları yuttu
Komşu kavgasında istenen ceza belli oldu
Komşu kavgasında istenen ceza belli oldu
Seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Seçim şarkısı büyük beğeni topladı
Daha Fazla Video Göster