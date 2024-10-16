16 Ekim 2024, Çarşamba
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Diyarbakır’da sahte linkle 100 kişiyi 2 milyon lira dolandırdılar

Diyarbakır’da sahte linkle 100 kişiyi 2 milyon lira dolandırdılar

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 16:47
Diyarbakır’da sahte linkle 100 kişiyi 2 milyon lira dolandıran şebeke, “Avangart” operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.
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