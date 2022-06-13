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Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 15:23
Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik ürün üreten fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. OSB'de bulunan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Sinan Yılmaz son durumu aktardı.
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