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Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi... A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 26.11.2022 14:11
Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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