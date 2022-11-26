Diyarbakır'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi... A Haber olay yerinde

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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