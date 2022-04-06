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Diyarbakır’da Ergün Arslan kız çocuğunun fotoğrafını çekti iddiasıyla bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 06.04.2022 15:07
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Ergün Arslan'ın, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmesine ilişkin tutuklu sayısı 3'e yükseldi. Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, olayın ardından kendisini farklı biri olarak tanıttığı mahallede etraftakilerle konuştuğunu, ağabeyinin kız çocuklarına laf atanlara tepki gösterince çıkan arbedede öldürüldüğünü öğrendiğini belirtti. Kız çocuğunun verdiği ifadede de fotoğrafını çeken kişinin Ergün Arslan olmadığını dile getirdiği belirtildi. 19 senedir evli olduğu Ergün Arslan'ın böyle bir şey yapmayacağını belirten Azize Arslan, "Küçük bir çocuğu gördüğünde bile seven bir insan değildi. 'Ben korkuyorum bu çocuğu taciz ediyor diyecekler' diye sevmiyordu. Korkudan çocukları bile dışarıda sevmezdi." şeklinde konuştu.
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