Diyarbakır'da doğan 6 ayaklı kuzu hayrete düşürdü

Diyarbakır'da hayvancılık yapan bir ailenin koyunu 6 ayaklı kuzu doğurdu. Dededen, babadan hayvancılık yapan Bulut ailesi, ilk kez böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşıyor. ​

Dünyaya 6 ayaklı geldi. Görenleri şaşırttı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bulut ailesi ilk kez böyle bir kuzu gördü.

6 ayaklı kuzunun sağlık durumu iyi. ancak yine de görenler önce korkuyor, sonra da nasıl böyle doğduğuna hayret ediyor.