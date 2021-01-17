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Diyarbakır'da doğan 6 ayaklı kuzu hayrete düşürdü
Diyarbakır'da hayvancılık yapan bir ailenin koyunu 6 ayaklı kuzu doğurdu. Dededen, babadan hayvancılık yapan Bulut ailesi, ilk kez böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşıyor.
Dünyaya 6 ayaklı geldi. Görenleri şaşırttı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bulut ailesi ilk kez böyle bir kuzu gördü.
6 ayaklı kuzunun sağlık durumu iyi. ancak yine de görenler önce korkuyor, sonra da nasıl böyle doğduğuna hayret ediyor.