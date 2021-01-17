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Diyarbakır'da doğan 6 ayaklı kuzu hayrete düşürdü

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Giriş: 17.01.2021 08:59
Güncelleme:17.01.2021 09:10
Diyarbakır'da hayvancılık yapan bir ailenin koyunu 6 ayaklı kuzu doğurdu. Dededen, babadan hayvancılık yapan Bulut ailesi, ilk kez böyle bir şey görmenin şaşkınlığını yaşıyor. ​

Dünyaya 6 ayaklı geldi. Görenleri şaşırttı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Bulut ailesi ilk kez böyle bir kuzu gördü.

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor! 6 AYAKLI KUZU GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR!

6 ayaklı kuzunun sağlık durumu iyi. ancak yine de görenler önce korkuyor, sonra da nasıl böyle doğduğuna hayret ediyor.

Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü! Yüzü ve tüyleri... KOYUNUN DOĞURDUĞU KUZUYU GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ! YÜZÜ VE TÜYLERİ...

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