16 Ocak 2021, Cumartesi
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6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

'ın ilçesinde 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşkına çeviriyor. İlçeye bağlı 'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 'a ait koyunlardan biri, ikisi boyun kısmında 6 ayaklı kuzu doğurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

Görenlerin şaşkınlıkla baktığı 6 ayaklı kuzu mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

Maksut Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gün önce sağlıklı bir şekilde doğan kuzunun 6 ayağının olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

Babadan dededen hayvancılıkla uğraştıklarını ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

"Daha önce memleketimizde böyle bir şey görmedik. Babamıza, dedemize sorduk, 6 ayaklı olarak doğan bir kuzu görmemişler. Allah'ın takdiri, ne diyebiliriz.''

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

''Doğum esnasında ters dünyaya geldi, ancak sağlığında her hangi bir sıkıntı yok, sütünü içiyor.''


6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

''Diğer kuzularla birlikte koşup eğleniyor. Onlardan tek farkı sadece 6 ayaklı olması."

6 ayaklı kuzu görenleri şaşkına çeviriyor!

Bulut, kuzuyu veterinere de gösterdiklerini şuan için gayet sağlıklı olduğunu belirttiklerini sözlerine ekledi.

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