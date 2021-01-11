Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü! Yüzü ve tüyleri...

Tekirdağ'da benzerine ender rastlanan bir olay yaşandı. Şarköy İlçesinde ikiz doğan kuzulardan bir tanesinin yüzünün olmaması şaşkınlığa neden oldu. Yüzü gelişemeden doğan kuzu yarım saat yaşayabildi. Bunun üzerine ahıra gelen Veteriner Hekim Onur Kemer, bu tip doğan canlılarda yaşama ihtimali olmadığını dile getirdi.