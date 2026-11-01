Anadolu Diyarı bu hafta Ardahan'da! Tarihi, doğası ve lezzetleriyle Anadolu'nun serhat şehri

Anadolu Diyarı programında bu hafta, tarihi Neolitik döneme uzanan medeniyetler şehri Ardahan'ın doğal, kültürel ve gastronomik zenginlikleri ekranlara taşındı. Kura Nehri'nin etkileyici manzarasından Göle kaşarının eşsiz lezzetine, dünyaca tanınan Damal bebeğinden Kafkas arısına ve rengarenk yöresel halk oyunlarına kadar şehrin pek çok değeri tanıtıldı. A Haber muhabiri Yüksel Akalan ve kameraman Enes Özcan, serhat şehrinin öne çıkan güzelliklerini ve yöresel değerlerini izleyiciler için görüntüledi.