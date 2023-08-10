10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2023 15:44
Son dakika deprem haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 15:25’te 4,2’lik deprem meydana geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da 4,2 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Dünyanın en zehirlilerinden! O ilimizde yakalandı
Dünyanın en zehirlilerinden! O ilimizde yakalandı
Bursa’nın geleneksel sanatı
Bursa’nın geleneksel sanatı
Genç sevgilisinin tuzağına düştü
Genç sevgilisinin tuzağına düştü
Ölüm getiren saç boyası!
Ölüm getiren saç boyası!
İstanbul’un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Tarımda teknolojik dönüşüm! Robotlar kullanılıyor
Tarımda teknolojik dönüşüm! Robotlar kullanılıyor
Fatih’te korkutan skuter kazası
Fatih’te korkutan skuter kazası
İstanbul’un en riskli DEPREM ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
İstanbul'un en riskli "DEPREM" ilçeleri nereler? En sağlam hangi bölgeler? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de tek tek gösterdi: En tehlikeli yerler...
Taksimetre pazarlığında kavga
Taksimetre pazarlığında kavga
Ölüm korkusuyla diken üstünde...
Ölüm korkusuyla diken üstünde...
Şarkıcı Tan Taşçı Burdur’da kaza yaptı!
Şarkıcı Tan Taşçı Burdur’da kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster