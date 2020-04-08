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08.04.2020

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua

Koronavirüsle mücadele eden Türkiye, Berat Gecesi'ni evinde idrak etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber canlı yayınına katılarak Berat Gecesi yapılacak dualardan bahsetti. Erbaş, Arka Plan programının ardından Berat Gecesi için dua etti.

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