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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Berat Gecesi'ne özel dua
Koronavirüsle mücadele eden Türkiye, Berat Gecesi'ni evinde idrak etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber canlı yayınına katılarak Berat Gecesi yapılacak dualardan bahsetti. Erbaş, Arka Plan programının ardından Berat Gecesi için dua etti.
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