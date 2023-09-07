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Diyanet depremzede öğrencileri UMRE’ye gönderiyor! İlk grup yola çıktı

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Giriş: 07.09.2023 16:02
Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ildeki 752 üniversite öğrencisini "sosyal sorumluluk projesi" kapsamında Umre’ye gönderiyor. 7 günlük planlanan Umre turları kapsamında ilk grup yola çıktı.
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