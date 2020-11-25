25 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Direksiyon başında uyudu! Nehre uçan kadın boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı

Direksiyon başında uyudu! Nehre uçan kadın boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2020 08:42
Güncelleme:25.11.2020 09:24
Direksiyon başında uyuduğu için nehire düşen kadın cep telefonuyla polisi aradı. Nehire düşen araçta kalan kadını polis boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Nehire düşen araçta kalan kadını polis boğulmaktan son anda kurtardı. Görüntüler ABD'nin Ohio eyaletinde kayda geçti. Direksiyon başında uyuduğu için nehire düşen kadın cep telefonuyla polisi aradı.

Direksiyon başında uyudu! Nehre uçan kadın boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU! NEHRE UÇAN KADIN BOĞULMAKTAN SON ANDA BÖYLE KURTARILDI

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler kadının su alan araç içerisinde arka koltukta mahsur kaldığını gördü. Polis hafif yaralanan kadını arabanın camını kırarak kurtardı.

O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Trendekiler görünce şaşkına döndü
Trendekiler görünce şaşkına döndü
Uyudu! Nehre uçan kadın...
Uyudu! Nehre uçan kadın...
Takside unutuldu! 300 bin Euro'yu...
Takside unutuldu! 300 bin Euro'yu...
Siirtli mucit Burhan Canpolat uçan araba yaptı!
Siirtli mucit Burhan Canpolat uçan araba yaptı!
Doğar doğmaz ölüme terk etti!
Doğar doğmaz ölüme terk etti!
Konuşamaz dediler opera sanatçısı yaptı
Konuşamaz dediler opera sanatçısı yaptı
Aybüke öğretmen türküsüyle anıldı
Aybüke öğretmen türküsüyle anıldı
Kargocu kırılacak yazan paketi böyle fırlattı
Kargocu "kırılacak" yazan paketi böyle fırlattı
Bakan Selçuk Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Bakan Selçuk Anıtkabir'e çelenk bıraktı
Şehit Aybüke öğretmen anıldı
Şehit Aybüke öğretmen anıldı
Kartpostallık görüntüler oluştu
Kartpostallık görüntüler oluştu
Kalleş PKK 25 günlük öğretmeni şehit etti
Kalleş PKK 25 günlük öğretmeni şehit etti
Daha Fazla Video Göster