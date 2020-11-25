Direksiyon başında uyudu! Nehre uçan kadın boğulmaktan son anda böyle kurtarıldı

Direksiyon başında uyuduğu için nehire düşen kadın cep telefonuyla polisi aradı. Nehire düşen araçta kalan kadını polis boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

Nehire düşen araçta kalan kadını polis boğulmaktan son anda kurtardı. Görüntüler ABD'nin Ohio eyaletinde kayda geçti. Direksiyon başında uyuduğu için nehire düşen kadın cep telefonuyla polisi aradı.

BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Olay yerine gelen ekipler kadının su alan araç içerisinde arka koltukta mahsur kaldığını gördü. Polis hafif yaralanan kadını arabanın camını kırarak kurtardı.

O anlar ise polis kamerasına yansıdı.

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