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Direksiyon başında değil kalplerde kahraman oldu

Direksiyon başında değil kalplerde kahraman oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 25.05.2025 12:30
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, emekli olduktan sonra okul servisi şoförlüğü yapmaya başlayan Salih Öztaş gönüllerde taht kurdu. Salih Öztaş ve ona yardımcı olan eşi Hanife Öztaş, taşıdıkları minik yüreklere yalnızca güvenli bir yolculuk değil, aynı zamanda sevgi, ilgi ve neşe dolu hatıralar da hediye ediyor.
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