19 Ağustos 2022, Cuma
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Dilara Şahin’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu! Sağlığına kavuşuyor
Hollanda'da fişi çekilmek istenirken A Haber'in yayınları sonrası Türkiye'ye getirilen lösemi hastası Dilara Şahin, Türk doktorların elinde iyileşmeye başladı. Dilara, babasıyla birlikte hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.