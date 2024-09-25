25 Eylül 2024, Çarşamba
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti Kübra Aykut'un cenaze törenine katıldı!
İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Aykut'un cenazesine Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra çok sayıda fenomen katıldı. Aykut, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.