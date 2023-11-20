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Dilan Polat – Engin Polat ailesinin avukatının ifadesi ortaya çıktı! Ahmet Gün itirafçı oldu

A Haber
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Giriş: 20.11.2023 10:07
Polat ailesinin muhasebe işlerine bakan avukatı Ahmet Gün etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade vermişti. 3 saat süren ifadesinde, kara para aklamadan, sahte faturalara kadar bildiklerini anlatarak itirafçı oldu.
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