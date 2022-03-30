30 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dikkat yarın sona eriyor! HGS etiketi ücretsiz nasıl alınır?

Dikkat yarın sona eriyor! HGS etiketi ücretsiz nasıl alınır?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.03.2022 13:29
Güncelleme:30.03.2022 13:29
Otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) dönemi 31 Mart'ta sona eriyor. 31 Mart'tan sonra sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Ayrıntıları İzmir'den Sefer Ayçe aktardı.
OGSden HGSye geçiş için önemli açıklama "OGS'DEN HGS'YE GEÇİŞ" İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
OGS kullananlar dikkat! HGSye geçiş... OGS KULLANANLAR DİKKAT! HGS'YE GEÇİŞ...
9 maddede OGSden HGSye geçiş 9 MADDEDE OGS'DEN HGS'YE GEÇİŞ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yarın sona eriyor! Nasıl alınır?
Yarın sona eriyor! Nasıl alınır?
Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada
Diş hekimliği öğrencisine saldırı kamerada
6 ayda 20 bin kilometre uçtu!
6 ayda 20 bin kilometre uçtu!
Kurye rezaleti kamerada
Kurye rezaleti kamerada
14 yaşındaki kız öğrenciye enişteden cinsel istismar
14 yaşındaki kız öğrenciye enişteden cinsel istismar
Yılın en güzel Van kedisi ‘Mia’ ilgi odağı
Yılın en güzel Van kedisi ‘Mia’ ilgi odağı
Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü
Barışmak için geldi; bıçaklanarak öldürüldü
Edirne’deki katliam 1 milyon TL’lik altın için mi?
Edirne’deki katliam 1 milyon TL'lik altın için mi?
Mor renkte şifa var!
Mor renkte şifa var!
7 dakikada otomobil soygunu kamerada!
7 dakikada otomobil soygunu kamerada!
İstanbul’da bir su borusu daha patladı
İstanbul'da bir su borusu daha patladı
Yasak aşkı satır satır yazmış!
Yasak aşkı satır satır yazmış!
Daha Fazla Video Göster