30 Mart 2022, Çarşamba
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Dikkat yarın sona eriyor! HGS etiketi ücretsiz nasıl alınır?
Otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) dönemi 31 Mart'ta sona eriyor. 31 Mart'tan sonra sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanılacak. Ayrıntıları İzmir'den Sefer Ayçe aktardı.