9 maddede OGS'den HGS'ye geçiş | Araç sahipleri ne yapmalı?
Son dakika haberi... Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'ta kaldırılacak OGS'den HGS'ye geçiş ile ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda geçiş sürecinde bilinmesi gerekenler 9 maddede sıralandı.
Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılamayacak.
OGS'nin yerini tamamen kullanılmakta olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.
OGS etiketi olan araç sahiplerine cihazın alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından HGS'ye geçiş için yapılması gerekenleri paylaştı.
9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:
- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak.
- İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak.
- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek.
- OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.
- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek.
- OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.
- İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak.
- OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak.
- 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.
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