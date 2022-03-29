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SON DAKİKA: OGS'den HGS'ye geçiş için önemli açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığını açıkladı. Peki, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 19:03
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SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, iki ayrı ücret toplama sisteminin zaman zaman gişelerde karışıklığa neden olduğu belirtilerek, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına 31 Mart'tan itibaren OGS sisteminin kaldırılacağı belirtildi.

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SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

GEÇİŞ ORANI YÜZDE 70'İ AŞTI
HGS'ye geçişte son 2 gün olduğuna işaret edilen açıklamada, OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceğinin altı çizildi.

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SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

OGS'den HGS geçiş oranının yüzde 70'i aştığı duyurulan açıklamada, vatandaşların HGS'ye ilgi gösterdiği, bankalarda da yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğuna dikkat çekildi.

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SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

HGS ETİKETİNİ ÜCRETSİZ ALMAK İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şöyle sıralandı:

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SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

"OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacaktır. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir.