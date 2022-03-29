29 Mart 2022, Salı
SON DAKİKA: OGS'den HGS'ye geçiş için önemli açıklama
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) döneminin 31 Mart'ta sona ereceğini belirterek, Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) geçiş işlemlerinin tamamlanmasına 2 gün kaldığını açıkladı. Peki, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.03.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 19:03
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