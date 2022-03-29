SON DAKİKA: OGS’den HGS’ye geçiş için önemli açıklama

HGS ETİKETİNİ ÜCRETSİZ ALMAK İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR



Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceğini ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlar da şöyle sıralandı: