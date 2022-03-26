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Haberler Galeri SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS'ye geçiş... | OGS'den HGS'ye geçiş için son tarih ne zaman?

SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS'ye geçiş... | OGS'den HGS'ye geçiş için son tarih ne zaman?

OGS ve HGS kullananlar sürücüler için önemli açıklama Karayolları Genel Müdürlüğünden geldi. Duyuruya göre, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılıyor. Habere göre otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini bildirildi. Peki; OGS'den HGS'ye geçiş için son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 01:38 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 01:40
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SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS’ye geçiş... | OGS’den HGS’ye geçiş için son tarih ne zaman?

KGM'den yapılan açıklamada, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin, OGS ve HGS olmak üzere iki ayrı ücret toplama sistemi üzerinden tahsil edildiği belirtildi.

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SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS’ye geçiş... | OGS’den HGS’ye geçiş için son tarih ne zaman?

Ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilen açıklamada, iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, 31 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren OGS kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin HGS üzerinden tahsilatına devam edileceği bildirildi.

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SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS’ye geçiş... | OGS’den HGS’ye geçiş için son tarih ne zaman?

OGS abonesi araç sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm önlemlerin alınacağı, OGS cihazının alındığı banka tarafından ücretsiz HGS etiketi verileceği ve hesapların HGS'ye dönüştürüleceği aktarılan açıklamada, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir." denildi.

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SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS’ye geçiş... | OGS’den HGS’ye geçiş için son tarih ne zaman?
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SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS’ye geçiş... | OGS’den HGS’ye geçiş için son tarih ne zaman?