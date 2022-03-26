SON DAKİKA: OGS kullananlar dikkat! HGS'ye geçiş... | OGS'den HGS'ye geçiş için son tarih ne zaman?

OGS ve HGS kullananlar sürücüler için önemli açıklama Karayolları Genel Müdürlüğünden geldi. Duyuruya göre, Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kaldırılıyor. Habere göre otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini bildirildi. Peki; OGS'den HGS'ye geçiş için son tarih ne zaman? Detaylar haberimizde...