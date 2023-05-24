24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Dikkat deve kuşu çıkabilir! Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı
İlginç görüntülerin adresi Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Bir çiftlikten kaçan deve kuşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sokak köpeklerinin kovaladığı deve kuşu gözlerden kayboldu. İşte o anlar...