Dikkat deve kuşu çıkabilir! Çiftlikten kaçtı köpeklerin saldırısına uğradı

İlginç görüntülerin adresi Hatay'ın İskenderun ilçesinden. Bir çiftlikten kaçan deve kuşu şehirler arası yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra sokak köpeklerinin kovaladığı deve kuşu gözlerden kayboldu. İşte o anlar...